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POLİTİKA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateşe silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
Sinan Ateş

Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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