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Gündem Eskişehirde 18 kızıl geyiğin av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi
ESKİŞEHİR

Eskişehir haber: 18 kızıl geyiğin av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi

Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi

Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin ihale mahkeme kararıyla iptal edildi. Eskişehir İdare Mahkemesi, temmuz ayında Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine 18 kızıl geyiğin vurulacağı ihale hakkında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermişti.

Haber Merkezi DHA
18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin geçen temmuz ayında ihale açılmıştı.
18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin geçen temmuz ayında ihale açılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Şube Müdürlüğünce 18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin geçen temmuz ayında ihale açtı. İhale kapsamında kentte, 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçildi.

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Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, ihaleye ilişkin yürütmenin durdurulması için İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

  • Eskişehir İdare Mahkemesi, temmuz ayında Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine 18 kızıl geyiğin vurulacağı ihale hakkında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermişti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme ihalenin iptaline hükmetti.

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