Tepebaşı ilçesi Hasan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında tek başına yaşayan alzaymır hastası Hasan Sallarel’den (74) haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Adrese giden ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açarak daireye girdi. Yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken bulan polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Belediye tabibince yapılan incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.