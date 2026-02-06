Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir'de 74 yaşındaki adam çöp evde ölü bulundu: 10 gün önce öldü

Eskişehir'de 74 yaşındaki adam çöp evde ölü bulundu: 10 gün önce öldü

14:016/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şahsın evinin çöp ev olduğu ve daha önce de defalarca belediye ekiplerince temizlendiği öğrenildi.
Şahsın evinin çöp ev olduğu ve daha önce de defalarca belediye ekiplerince temizlendiği öğrenildi.

Eskişehir’de 74 yaşındaki alzaymır hastası, tek başına yaşadığı çöp evde ölü bulundu. Yaşlı adamın yaklaşık 10 gün önce öldüğü ve cesedinde çürümeler olduğu tespit edildi.

Tepebaşı ilçesi Hasan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında tek başına yaşayan alzaymır hastası Hasan Sallarel’den (74) haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Adrese giden ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açarak daireye girdi. Yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken bulan polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Belediye tabibince yapılan incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

Öte yandan şahsın evinin çöp ev olduğu ve daha önce de defalarca belediye ekiplerince temizlendiği öğrenildi. Yaşlı adamın çürümeye başlayan cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



#eskişehir
#çöp ev
#yaşlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak?