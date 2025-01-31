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Ev hapsindeki CHP'li isimden skandal paylaşım: Yargı mensuplarına hakaretler savurdu

Ev hapsindeki CHP'li isimden skandal paylaşım: Yargı mensuplarına hakaretler savurdu

12:4431/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mertcan Üreten'in ev hapsi cezası bulunuyor.
Mertcan Üreten'in ev hapsi cezası bulunuyor.

Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini tehdit edip hedef gösteren ve ev hapsi cezası alan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yargı mensuplarına hakaretlerde bulundu.

CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten, yargı mensuplarına 'it' ve 'çakal' diyerek hakaretler savurdu.

Mertcan Üreten'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım.

'İte çakala yedirmeyiz'

Sosyal medya hesabından, iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesi alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ni paylaşan Üreten,
"Aslanlar gibi geldi Çağlayan’a, aslanlar gibi çıkacak. Bu örgüt ite çakala Ekrem Başkanını yedirmez."
ifadelerini kullandı.

Ev hapsinde suç işliyor

CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözlerine benzer bir paylaşım yapmış,
bunun üzerine Manisa'da gözaltına alınarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Ev hapsindeki CHP'li şahsın yargı mensuplarına hakaret etmek suretiyle suç işlemeyi sürdürmesi, sosyal medyada tepkilere neden oluyor.

#Mertcan Üreten
#Ekrem İmamoğlu
#Akın Gürlek
#Soruşturma

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