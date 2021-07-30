Ev hapsine savcılık itiraz etmişti: Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı tutuklandı
Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y, Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 58. Topçu ve Füze Okulu Konutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan ve 'konutu terketmeme' adli kontrolü ile serbest bırakılan Kemal Ünal Y'nin kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
İtirazın üzerine Kemal Ünal Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.