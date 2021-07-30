Gündem Ev hapsine savcılık itiraz etmişti Topçu ve Füze Okulunu yakmaya çalışan zanlı tutuklandı
ANKARA

Ev hapsine savcılık itiraz etmişti: Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı tutuklandı

Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y, Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Ev hapsine savcılık itiraz etmişti: Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı tutuklandı
Kışlayı yakmaya çalışan zanlı vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalanarak polise teslim edilmişti.

Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 58. Topçu ve Füze Okulu Konutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan ve 'konutu terketmeme' adli kontrolü ile serbest bırakılan Kemal Ünal Y'nin kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

DHA

İtirazın üzerine Kemal Ünal Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama
GÜNDEM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı
GÜNDEM
PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı

Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
OYNAT 00:44
Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının, PKK yanlısı videolar çektiği ve Türk Bayrağı'na küfürler ettiğine ilişkin birçok suç kaydının olduğu belirtildi.


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