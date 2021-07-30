Ev hapsine savcılık itiraz etmişti: Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı tutuklandı

Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı

Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının, PKK yanlısı videolar çektiği ve Türk Bayrağı'na küfürler ettiğine ilişkin birçok suç kaydının olduğu belirtildi.