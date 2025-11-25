Ev olarak kullanılan iş hanında çıkan yangında 17’si çocuk 21 kişi kurtarıldı

Olay, Merkezkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yolda bulunan çok katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş hanının birinci katında bulunan ve ev olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi dumanla kapladı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.