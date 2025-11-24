Yeni Şafak
Evinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi

19:4024/11/2025, Pazartesi
IHA
Yangından kurtarılan Yüksel Kayış'ı komşuları teselli etti
Amasya'da iki katlı sobalı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından kurtulan Yüksel Kayış, gözyaşları içindeki yangını izlerken, komşuları tesellide bulundu.

Amasya’da iki katlı evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Ev sahibi yaşlı kadın alevleri gözyaşları içinde izlerken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde büyük hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi’nde Kayış ailesine ait iki katlı sobalı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin çabasıyla diğer odalara ve çatı kısmına sıçramadan söndürüldü. Canını zor kurtardığı yangını ağlayarak izleyen Yüksel Kayış’ı ise komşuları teselli etmeye çalıştı. Mahalle sakinleri de alevleri endişeli bakışlarla izledi.

Yüksel Kayış

Polis, evde büyük hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



