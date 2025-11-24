Evinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi

Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi’nde Kayış ailesine ait iki katlı sobalı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin çabasıyla diğer odalara ve çatı kısmına sıçramadan söndürüldü. Canını zor kurtardığı yangını ağlayarak izleyen Yüksel Kayış’ı ise komşuları teselli etmeye çalıştı. Mahalle sakinleri de alevleri endişeli bakışlarla izledi.