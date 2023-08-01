Ev sahibi ile kiracı arasındaki kavgada kan aktı

Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'in ev sahibi 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Eğilmez, iddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Eğilmez'in bir grup tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.