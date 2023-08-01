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Ev sahibi ile kiracı arasındaki kavgada kan aktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada başına keser darbesi alan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

07:50 . 1/08/2023 Salı
IHA
Sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde yakın Sarıkorkmaz Mahallesi, Aktaş Kıracı Sokak’ta meydana geldi.


İddialara göre ev sahibi Y.Ç., kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı.


Kavgayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




#Zonguldak
#Ereğli
#Ev sahibi
#Kiracı
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