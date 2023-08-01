Ev sahibi ile kiracı arasındaki kavgada kan aktı

Sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay, akşam saatlerinde yakın Sarıkorkmaz Mahallesi, Aktaş Kıracı Sokak’ta meydana geldi.
İddialara göre ev sahibi Y.Ç., kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı.
Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.