​Ev sahibi olmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısına katılmak üzere Kiev’e gitti. Erdoğan, Ukrayna’ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ziyaret gününün aynı zamanda Ukrayna ile tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30’uncu yıl dönümü olduğunu, bu ziyaretin ayrı bir anlam ve önem taşıdığını söyledi.

YENİ BİR REKOR

Türkiye’nin Ukrayna ile ilişkilerinde son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Erdoğan, salgına rağmen geçen sene Ukrayna’dan gelen 2 milyondan fazla ziyaretçinin Türkiye’de misafir edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını belirtti. İkili ticaret hacminin de 2020’ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini, serbest ticaret anlaşmasıyla bu hedefe kısa zamanda ulaşılacağına inandığını belirtti.

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DİYALOG ÇAĞRISI

Erdoğan, şöyle devam etti: “Ukrayna’nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.”

BARIŞÇIL YÖNTEM

Ukrayna’da Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, bölge barışı için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineleyerek liderler seviyesinde bir zirve için Türkiye’nin ev sahibi olabileceğini söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “İki yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna’yı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım. Krizin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde Minsk Anlaşması çerçevesinde barışçıl yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz”

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Erdoğan-Zelenskiy

Erdoğan’a minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Erdoğan’a ziyareti için teşekkür ederek “Ülkelerimiz serbestlik ticaret anlaşmasını imzaladı, bu tarihi bir olay. Ticaret hacmimiz 7 milyar dolara ulaştı, bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin mümkün olduğunu gösteriyor. Meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze destek için ve Kırım Plaformu’na katılımı için Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk girişimleri için Erdoğan’a minnettarım. Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek” dedi.

3 saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı’nda görüştü. Erdoğan, Kiev’de önce 2. Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret etti. Ardından Marinskiy Sarayı’na geçti. Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde “Şeref Defteri”ni imzaladı. İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy’nin Marinskiy Sarayı’ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından 8 anlaşma imza altına alındı. Bu anlaşmalardan öne çıkan Serbest Ticaret Anlaşması oldu. Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.

Herzog martta geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ziyaret ile ilgili olarak Erdoğan şunları söyledi: “Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafından da mevcuttur. Belki de Sayın Herzog’un gelmesinden önce onların özel temsilcilerinin bize geldiği gibi, biz de özel temsilcimizi İsrail’e göndermek suretiyle ön çalışmayı arkadaşlarımız yapacaklar. Buna göre de süreci başlatacağız.”

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Yenilir yutulur değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın göçmenleri itmesiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Her şeyden önce 12 insanı dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan’ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuyla ilgili bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var hiçbir işe yaramaz, sadece Yunanistan’a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de işte 12 insanı donmak suretiyle ölümlerine seyirci kaldılar. Bizler de bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözü önünde sürdüreceğiz.”

Kırım Tatar Heyeti’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki temasları kapsamında Kırım Tatar Heyeti’ni kabul etti. Boryspil Havalimanı’ndaki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün Avrupa Konseyi’nde, Osman Kavala dosyasıyla ilgili oylama gerçekleştirildi. Dosyanın AİHM’e intikal süreci resmen başlatıldı. AİHM’den ihlal kararı gelirse Türkiye’ye yönelik yaptırım söz konusu olacak, süreci nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunu “Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum; bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır” diye yanıtladı.

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Dostluğu paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenskiy ile bir araya geldi. Emine Erdoğan ve Olena Zelenskiy, Aziz Sofya Katedrali’nin Türkçe Sesli Rehber Projesi Açılış Programı’na katıldı. Erdoğan “Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesidir. Aynı dili konuşmak, her anlamda bir kalp birlikteliğini gerektirir. Bu güzel gelişmelerin, kalpten yükselen bir dostluğu paylaştığımız anlamına geldiğine inanıyorum” dedi.

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