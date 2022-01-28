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MERSİN

Evde yangın çıktı: Mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında, çıktığı balkonda mahsur kalan Lokman Uğuz (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Evde yangın çıktı: Mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı
Mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında, çıktığı balkonda mahsur kalan Lokman Uğuz (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

BALKONDA MAHSUR KALDI


Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 katlı Ali-İbrahim Uğuz apartmanının 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Evde bulunan Lokman Uğuz, çıktığı balkonda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğuz’u itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan ev sahibi Zübeyde Uğuz da olay yerine geldi.


Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli'de aç kalan vaşak kediyi parçaladı
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Olay, Çameli ilçesi Çiğdemli Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından doğada bulunan hayvanlar yiyecek bulmada zorluk yaşarken, kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil, omurgalı ve yabani hayvan olarak bilinen vaşak gece yarısı yerleşim alanına indi.
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Bekir Önür isimli vatandaşa ait 2 yaşındaki Memiş isimli kediye vaşak saldırdı.
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Kedisinin çok fazla ses çıkardığını duyan Önür, dışarı çıkarak kedisini yaralı olarak kurtardı.
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Başından ve boyun kısmından yaralanan kedi sahibi Önür, kar kalınlığının yüksek olmasından dolayı Çameli Belediyesi'nden yardım istedi. Yaralı kediyi veterinere götüren belediye ekipleri, 2 saatlik operasyon ile ameliyatla kurtarıldı.
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\"O benim evladımdı, yardımcı olan herkese teşekkür ederim\"<br><br>Aileden biri olarak gördüğü kedisini çok sevdiğini söyleyen Bekir Önür, \"O benim evladımdı, Çameli Belediyesi ekiplerinden ve Başkan Cengiz Arslan'dan Allah razı olsun. Bu kış gününde yaralanan kedimizi veterinere götürerek iyileşmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Veteriner aynı zamanda mama vermiş, ilaç verdi 1 hafta kullanacağız\" dedi.
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Öte yandan, Çameli Belediyesi ekipleri kar nedeniyle sokakta ve doğada bulunan hayvanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için, ilçenin muhtelif kısımlarına mama ve su takviyesi yapmaya devam ediyor.
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Denizli'de aç kalan vaşak kediyi parçaladı
Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan vaşak ilçe merkezine inerek bir kediye saldırdı. Vatandaş kediyi yaralı olarak kurtardı ve Çameli Belediyesi'nin yardımıyla veterinerde tedavi altına alındı.

Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi: Yol boyunca camileri tanıttı
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Almanya'nın Bad Buchau kentinde yaşayan, \"Düzceli motorcu\" lakaplı Habip Keskin, bisikletle memleketi Düzce'ye gitmeye karar verdi.
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Hazırlıklarını tamamlayan Keskin, 6 Ocak'ta Almanya'dan yola çıktı.
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Trafikte görünür olabileceği renkte giysileri tercih eden Keskin, bisikletine astığı Türk bayrağı ve \"Düzceli 81\" yazısıyla da dikkati çekti.
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Avrupa ülkelerinin bir bölümünü otobüsle geçen Keskin, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da 1400 kilometre pedal çevirdi. Geçtiği ülkelerde camileri ziyaret ederek fotoğraflayan Keskin, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Keskin, AA muhabirine, daha önce Türkiye'yi motosikletle gezdiğini, bisikletle Almanya'dan memleketi Düzce'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.
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Türkiye'ye ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Keskin, \"Çok şükür Allah sağ salim vatanımıza kadar gelmeyi nasip etti. Türkiye'ye gelmekteki amacım güzergah üzerinde Osmanlı'dan bu tarafa kalan tarihi değerlerimizi, camilerimizi görmek, milletimizin yaptığı,değerleri insanlara göstermek.\" dedi.
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Keskin, Avrupa'daki yolculuğu boyunca ziyaret ettiği camilerde birçok Türk ile tanıştığını, bazı akşamlar camilerde konakladığını ifade etti.
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Olumsuz hava şartlarının kendisini yıldırmadığını söyleyen Keskin, camileri tanıtma azmiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.
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Türkiye'deki camilerin de tanıtımını yapacağını dile getiren Keskin, \"İstikametim, memleketim Düzce olacak. Düzce'ye kadar görebildiğim camileri ziyaret edeceğim. Camileri içeriden ve dışarıdan fotoğraflıyorum. Vakit namazlarımı da kaçırmıyorum. Camileri elimden geldiği kadar çekip Avrupa ve Türkiye'de beni sosyal medyadan takip eden kardeşlerime ve büyüklerime göstermeye gayret ediyorum.\" diye konuştu.
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Keskin, gelecek hafta Düzce'ye varmayı planlıyor.
Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi: Yol boyunca camileri tanıttı
Hayatını sürdürdüğü Almanya'dan memleketi Düzce'ye varmak için bisikletiyle yola çıkan ve güzergahtaki camileri sosyal medya aracılığıyla tanıtmayı amaçlayan Habip Keskin, Edirne'ye ulaştı. Avrupa ülkelerinin bir bölümünü otobüsle geçen Keskin, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da 1400 kilometre pedal çevirdi. Geçtiği ülkelerde camileri ziyaret ederek fotoğraflayan Keskin, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.


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