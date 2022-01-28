Evde yangın çıktı: Mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı

\"O benim evladımdı, yardımcı olan herkese teşekkür ederim\"<br><br>Aileden biri olarak gördüğü kedisini çok sevdiğini söyleyen Bekir Önür, \"O benim evladımdı, Çameli Belediyesi ekiplerinden ve Başkan Cengiz Arslan'dan Allah razı olsun. Bu kış gününde yaralanan kedimizi veterinere götürerek iyileşmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Veteriner aynı zamanda mama vermiş, ilaç verdi 1 hafta kullanacağız\" dedi.