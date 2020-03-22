Her istedikleri ayaklarına gitti: Evden çıkma yasağı gelince 112’yi arayıp maden suyu siparişi verdi

Polis ekipleri ise 65 yaş ve üstü insanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatarak, Seni sokakta yürütmeyiz. Evine kadar ekip arabasıyla bırakacağız demesi üzerine Cevriye Şen, Ben yürür giderim. Arabanıza binmem. 3'ten 9'a şart olsun arabanıza binmem. Ver kimliğimi. Vallahi kimliğimi de almam. Varır giderim belediyeye. Belediye başkanının yerini yakarım dedi. Polis memurlarının Biz seni seviyoruz demesine rağmen Cevriye Şen, Siz beni sevmiyorsunuz. Sevseydiniz tezgahımdan beni almazdınız diye konuştu. Polis ekiplerinin Kovid-19 hastalığının en çok yaşlılar için tehlikeli olduğunu söylemesi üzerine Cevriye Şen, Bana bir şey olmaz diye cevap verdi.