Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Evinde rahatsızlanan beyin cerrahı kurtarılamadı: Zayıflama iğnesi kullandığı ortaya çıktı

Evinde rahatsızlanan beyin cerrahı kurtarılamadı: Zayıflama iğnesi kullandığı ortaya çıktı

13:0821/05/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Durmuş'un 1,5 ay önce kalp krizi geçirip anjiyo edildiği öğrenildi.
Durmuş'un 1,5 ay önce kalp krizi geçirip anjiyo edildiği öğrenildi.

Samsun’un Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş (37), hayatını kaybetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde beyin cerrahı olan Yunus Emre Durmuş Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki evinde bugün saat 06.00 sıralarında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını belirten Durmuş’un ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye götürdüğü Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Durmuş’un kiloları nedeniyle zayıflama iğnesi kullandığı, uyku apnesi ve testis kanseri olduğu ve 1,5 ay önce kalp krizi geçirip anjiyo edildiği öğrenildi.


#yunus emre durmuş
#beyin cerrahı
#samsun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa listesi baştan sona listelendi! Kademeli emeklilik, Taşerona kadro, Bağkur affı...