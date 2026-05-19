Kalp krizinde en düşük riskli kan grubu ortaya çıktı: Hastalıklara karşı adeta bir zırhla doğmuş

SADECE KALP DEĞİL RİSKLİ HASTALIKLAR DA KAN GRUBUNDA SAKLI

Araştırmanın detaylarına bakıldığında, kan grubunun sadece kalp sağlığını değil, sinsi hastalıkları da etkilediği görüldü. Özellikle mide ve pankreas kanseri gibi hayati risk taşıyan hastalıklarda 0 kan grubu yine en şanslı kategoride yer alıyor.

Mide kanseri riski: A, B ve AB grubu taşıyanların mide kanserine yakalanma riski daha yüksek seyrediyor. Buna karşılık, şanslı 0 grubu bireylerde bu riskin çok daha düşük olduğu saptandı.

Bağırsak sağlığı: 0 grubu kan taşıyanlarda çeşitli kolorektal (kalın bağırsak) kanser türlerine yakalanma riski de anlamlı derecede azalıyor.