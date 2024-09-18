Eylem için Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan PKK/PYD'li terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, eylem arayışında olan terör örgütü PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.
Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Deşifre edilen dijitallerde çarpıcı belgelere ulaşıldı
Sorgusu İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlarca yapılan teröristin, Türkiye'ye eylem yapmak için girdiği, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 9 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği belirlendi.
Emniyet birimlerince deşifre edilen dijital materyallerde ise İmad Al-Halaf'ın Suriye kırsalında PYD/YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı. Örgüt içerisinde silahlı saldırı eğitimi aldığı tespit edilen Al-Halaf'ın, PYD/YPG'nin sözde özel kuvvetler yapılanmasının kullandığı kamuflajlar ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı. Al-Halaf'ın Suriye'deki eylemlerde yer aldığını çok sayıda fotoğrafa da ulaşıldı.