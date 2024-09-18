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Eylem için Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan PKK/PYD'li terörist İstanbul'da yakalandı

Eylem için Türkiye'ye gelen bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin üst düzey sorumlularından 'Haydar Ali Cuma' kod adlı terörist İmad Al-Halaf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Suriye uyruklu teröristin, yurda yasadışı yollarla girdikten sonra Filistinli bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı anlaşıldı.

12:11 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:32 - 18/09/2024 Çarşamba
İstanbul'da eylem arayışındaki terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu tutuklandı.
İstanbul'da eylem arayışındaki terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu tutuklandı.

İstanbul'da, eylem arayışında olan terör örgütü PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C'nin Filistin'e ait sahte kimlikle ülkeye girişi yaptığını tespit etti.

Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Deşifre edilen dijitallerde çarpıcı belgelere ulaşıldı

Sorgusu İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlarca yapılan teröristin, Türkiye'ye eylem yapmak için girdiği, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 9 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği belirlendi.

Emniyet birimlerince deşifre edilen dijital materyallerde ise İmad Al-Halaf'ın Suriye kırsalında PYD/YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı. Örgüt içerisinde silahlı saldırı eğitimi aldığı tespit edilen Al-Halaf'ın, PYD/YPG'nin sözde özel kuvvetler yapılanmasının kullandığı kamuflajlar ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı. Al-Halaf'ın Suriye'deki eylemlerde yer aldığını çok sayıda fotoğrafa da ulaşıldı.

#PKK
#İmad Al-Halaf
#İstanbul
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