Eyüpsultan'da 6 milyon liralık vurgun yapan kardeşler tutuklandı

'Belediyelere araç kiralıyoruz' diyerek kendi arkadaşlarını 6 milyon lira dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arkadaşlarını 'Belediyelerle bağlantılarım var; aracını oralara yüksek paraya kiralarız' diyerek kandırdıkları ortaya çıktı.

'Belediyelere araç kiralıyoruz' diyerek kendi arkadaşlarını 6 milyon lira dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arkadaşlarını 'Belediyelerle bağlantılarım var; aracını oralara yüksek paraya kiralarız' diyerek kandırdıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5’i Eyüpsultan’da bir adrese yapılan operasyonda yakalandı. Bir şüphelinin ise başka bir suçtan daha önceden cezaevine girdiği belirlendi.