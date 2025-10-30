Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Eyüpsultan'da 6 milyon liralık vurgun yapan kardeşler tutuklandı

Eyüpsultan'da 6 milyon liralık vurgun yapan kardeşler tutuklandı

14:5730/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerin, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar tarafından şikayet edildikleri belirtildi.
Şüphelilerin, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar tarafından şikayet edildikleri belirtildi.

İstanbul'da araç kiralama bahanesiyle arkadaşlarına yüksek kazanç vaat ederek 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen abi ve kardeşi tutuklandı. Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu.

Eyüpsultan’da paravan şirket kurup
'Belediyelere araç kiralıyoruz' diyerek kendi arkadaşlarını 6 milyon lira dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arkadaşlarını 'Belediyelerle bağlantılarım var; aracını oralara yüksek paraya kiralarız' diyerek kandırdıkları ortaya çıktı.
Araçta bir sorun çıkması halinde, 1 yıl vadeli sahte çek veren şüphelilerin, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar tarafından şikayet edildikleri belirtildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5’i Eyüpsultan’da bir adrese yapılan operasyonda yakalandı. Bir şüphelinin ise başka bir suçtan daha önceden cezaevine girdiği belirlendi.

30 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan soruşturmada şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da mahkeme kararıyla tedbiren el konulduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İstanbul
#Eyüpsultan
#Vurgın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı 2025? | GSB KYK E- Devlet turkiye.gov.tr KYK sonuç sorgulama ekranı