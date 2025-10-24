Yeni Şafak
Çocuk müstehcenliği ve siber suçlara darbe: 83 tutuklama

Çocuk müstehcenliği ve siber suçlara darbe: 83 tutuklama

09:2824/10/2025, Cuma
DHA
17 ilde siber suç operasyonu
17 ilde siber suç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 189 kişinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 83’ü tutuklanırken, 47’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, polis tarafından son bir haftadır yürütülen operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik yapılan çalışmada 189 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, 'Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 83'ü tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.





