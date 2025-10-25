Yeni Şafak
Beylikdüzü'nde telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler çifti 23 milyon lira dolandırdı

Beylikdüzü'nde telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları karı kocayı kandırarak önce kapıya gelip 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını bir poşet içinde teslim alan daha sonra 16 milyon lira parayı söyledikleri banka hesaplarına göndermelerini sağlayarak toplam 23 milyon 250 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü’nde polise başvuran M.A.Ö. ve eşi Z.Ö. 6 Ekim'de dolandırıldıklarını söyledi. Mağdur karı koca kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inandıklarını söyleyerek evde bulunan 7 milyon 250 bin değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı bir poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim ettiklerini söyledi. Şüphelilerin, operasyon bitince ziynet eşyası ve paraları geri alacakları yalanına inandıklarını anlatan karı-koca '17 Ekim tarihinde bir kez daha aradılar. Bu kez banka hesabımızda bulunan paraları havale etmemizi istediler. Onlara inandığımız için söylediklerini yaptık. 16 milyon lira parayı söyledikleri banka hesaplarına havale ettik' dedikleri öğrenildi. Toplam 23 milyon 250 bin değerinde para ve ziynet eşyasını şüphelilere verdiklerini anlatan çift şikayetçi oldu.


4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada önce eve gelerek poşet içindeki para ve ziynet eşyalarını alan İ.T.(18)’yi gözaltına aldı. Daha önceden de 5 suç kaydı bulunan İ.T. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren polis olaya karışan A.E.H(17), paranın havale edildiği hesapların sahipleri O.D.(42) ve M.A.S.(31)’i gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi




