Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı

07:5927/09/2025, Cumartesi
IHA
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 128 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, olayı M.T.’nin (43) gerçekleştirdiği tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 128 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, olayı M.T.’nin (43) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kayseri’de banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak, bir kişiyi 199 bin 520 TL dolandıran şahıs, polis ekiplerinin 128 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak, bir kişiyi 199 bin 520 TL dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 128 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, olayı M.T.’nin (43) gerçekleştirdiği tespit edildi. M.T. ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

M.T. hakkında işlem başlatıldı.

#Kayseri
#Melikgazi
#Emniyet
