Gündem Eyüpsultanda da el emeği ürünler 5 kez tezgahlarda
İSTANBUL

Eyüpsultan'da da el emeği ürünler 5. kez tezgahlarda

Eyüpsultan Belediyesi, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirdiği, geleneksel hale gelen El Emeği Ürünleri Festivali’nin 5.’sini düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultanda da el emeği ürünler 5. kez tezgahlarda
El Emeği Kazanca Dönüşüyor” sloganı ile kapılarını açan festivalin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

Evde el emeği üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergilendiği festival, Feshane Caddesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde gerçekleştirildi. “El Emeği Kazanca Dönüşüyor” sloganı ile kapılarını açan festivalin açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, tek tek standları gezerek, el emeğini sanata dönüştüren kadınlarla sohbet edip, ürünlerden satın aldı.

“KADINLAR ÜRETİME KATKI SUNDUKLARI İÇİN MUTLU”

Festivale katılımcı sayısının giderek arttığını, daha profesyonel hale getirmek için yeni projeler hazırladıklarını belirten Başkan Deniz Köken, “El Emeği Ürünleri Festivali’mizin 5.’sini yaptık. Bu defa festivale 45’i yeni olmak üzere 115 hanımefendi katıldı. Festivalimizi geleneksel hale getirmek için uğraşıyoruz. Belki ileride bir pazarı komple bu işe ayırırız. El emeği çarşısı pazarı gibi bir şey yaparız. Standları gezdim, güzel ürünler var. Yüzde sekseninin de sosyal medyada sayfaları var. Şimdi inşallah sosyal medyaya sunum yapanlar arasında tasarım yarışması açacağız. Puanları da onların takipçileri verecek. Sosyal medya üzerinden de satış yapmalarını temin etmemiz lazım. Ülkenin kalkınması için en önemli etkenlerden birisi üretim olacaktır. Kendileriyle yaptığım sohbetlerde şunu gördüm, kadınlarımız hem üretime, hem de ev ekonomisine katkı sundukları için çok mutlular. Onun için bunu biraz daha profesyonel hale getirmemiz gerek gibi gözüküyor” dedi.

OKULLARA KİTAP DESTEĞİ SAĞLANACAK

Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde düzenlenen festivale, Eyüpsultanlılar kadar Eyüpsultan’a ziyarete gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Festivalde elde edilecek gelirin bir kısmı ise devlet okullarının kütüphanelerine kitap desteği için kullanılacak.

26 bin kitapsever: Okumak güzeldir

  • Eyüpsultan Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması, yoğun bir katılımla online olarak gerçekleştirildi. Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 26 bin kişi kayıt oldu. Kaybedeni olmayan yarışmada birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tablet, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında 1.’ye fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e 1.000 TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kişiye ise Müze kartı hediye edilecek.

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