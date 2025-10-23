Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Eyüpsultan’da okul kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı

Eyüpsultan’da okul kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı

09:3723/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İddiaya göre, çocuklar kapıyla oynarken aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İddiaya göre, çocuklar kapıyla oynarken aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan’da iddiaya göre, bir ilkokulun kapısı, çocukların kapıyı oynamasının ardından öğrencilerin üstüne düştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar kapıyla oynarken aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 öğrencinin yaralandığını tespit etti. 1’i ağır yaralı olan 4 öğrenci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı olaydan sonra onarıldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.


"3 tane çocuk kapıya asılıyordu"


Kardeşini okuldan aldığı esnada kapının düştüğünü gören Muhammed Uçar, "Ben kardeşimi alırken 3 tane çocuk, güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç tane çocuğun üstüne düştü" dedi.


"4 çocuk zarar görmüş"


Ümran Akyıldız isimli bir vatandaş ise, "Ben burada satış yapıyordum. Tabi ki sesi duyduk. Ambulanslar ve polis geldi. Sonrasında okuldan çıkan bayanlara sorduk. Giriş kapısı düşmüş. Olay nasıl oldu görmedim. Kalabalıktı orası. 3 çocuk zarar görmüş. Sağlık durumu birinin ağır olduğunu duyduk" şeklinde konuştu.



#İstanbul
#Eyüp
#okul kapısı
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret için beklenen iki oran! 22 bin 104 TL asgari ücret ne kadar olacak?