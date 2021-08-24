Gündem Ezik şeftali kavgasının ardından açıklama geldi Çürük mal satan esnafa müsaade ve müsamahamız olmadı
ANKARA

'Ezik şeftali' kavgasının ardından açıklama geldi: Çürük mal satan esnafa müsaade ve müsamahamız olmadı

Ankara'da, pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan 13 pazarcı esnafından 4'ü, adliyeye sevk edildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğru esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ezik şeftali kavgasının ardından açıklama geldi: Çürük mal satan esnafa müsaade ve müsamahamız olmadı
Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adliyede.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde bulunan semt pazarında yaşandı. İddiaya göre, müşteri ile pazarcı esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı. 'Şeftaliler ezik' diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfretti. Küfür üzerine büyüyen tartışmaya belediye görevlileri müdahale etti. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda zabıta, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pazarcı esnafı polis ve zabıta ekiplerine patates ve soğan attı. Bunun üzerine polis, olayları yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Güçlükle kontrol altına alınan olayda, 13 pazarcı esnafı gözaltına alındı.

DHA

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişiden 9'u haklarında 'mukavemet' suçundan yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

DHA

'DOĞRU ESNAF BAŞIMIZIN TACI'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altınok, "Yıllarca mafyaya, pazar mafyasına karşı vatandaşlarımızın huzurlu alışverişi için elimizden geleni yaptık. Ne eyvallah ettik ne de vatandaşımızı ezdirdik. Doğru esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı. Bundan sonra da olmayacak, bu böyle biline. Yetkilerimiz dahilinde gerekli işlemler yapıldı ve yapılmaya devam edecektir" dedi.

DHA

Pazarda 'ezik şeftali' kavgasında polise patatesle saldırdılar: Dört yaralı, 13 gözaltı
FOTOĞRAF 12
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Olay, saat 18.30 sularında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre müşteri ile pazar esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı.
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Şeftaliler ezik diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfür etti.
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Küfür üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönünce olaya çevredekiler müdahale etti.
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Pazardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı.
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Kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.
Title
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası 4 yaralı, 13 gözaltı
Title
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası 4 yaralı, 13 gözaltı
Title
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası 4 yaralı, 13 gözaltı
Title
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası 4 yaralı, 13 gözaltı
Title
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası 4 yaralı, 13 gözaltı
Title
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası 4 yaralı, 13 gözaltı
Pazarda 'ezik şeftali' kavgasında polise patatesle saldırdılar: Dört yaralı, 13 gözaltı
Ankara'da pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtı, 13 kişi gözaltına alındı.


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