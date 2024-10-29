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Facebook'tan satıyordu: Tulum peynirinden 'ilaç' çıktı

Facebook'tan satıyordu: Tulum peynirinden 'ilaç' çıktı

Seren Som
10:5629/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.
Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanları ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Facebook üzerinden satılan tulum peynirinde natamisin maddesi bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de gıdadaki sahteciliğin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Son testlerde gıda sahtekârlarının bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü, yoğurt yerine nişasta sattıkları tespit edildi.

yine güncellendi. 28 Ekim tarihli listede ise 2 ürün yer aldı.

Son testlerde zeytinyağı yerine tohum yağı, tulum peyniri yerine bitkisel yağ ve ilaç katıldığı ortaya çıktı.

Diyarbarkır'da bulunan
Yöresel Çermik Peynircilik
adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve netamisin tespit olduğu belirlendi.
Mersin'deki
Çırpır Doğal Köy Ürünleri
adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı. Zeytinyağında sıkça kullanılan tohum yağı karışımı olduğu açıklandı.

Çok sayıda şikayet var

Çermik Peynircilikle ilgili "ŞikayetVar"da birçok şikayet olduğu ortaya çıktı. Onlardan bazıları şu şekilde:

  • "Yöresel Çermik Peynircilik'ten aldığım tulum peyniri çok kötü çıktı, yenilecek gibi değildi. Çok acı bir tadı vardı, videolarda gösterilen peynirle alakası yoktu."
  • "Çermik yörem peynirden aldığım 3 kg tulum 2 kg otlu peynir 5 kg toplam resmen tereyağı alınmış ekşimek çıktı. İçine biraz ot karıştırıp sıkıştırıp peynir görüntüsü verip el yapımı diye yanıltıyorlar."
  • "Yöresel Çermik peynircilik, denilen sözüm ona firmadan Instagram'daki süslü reklamlarından sonra 1.5 ay önce 5 kg Ergani peyniri aldım. Büyük hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Üstten birkaç kalıp Ergani peynirine benziyordu. Daha sonra alttan kireç gibi ezilen peynire benzemeyen bir şeyler çıktı. Şu anda 3.5 kg civarı çöp oldu. Dolapta ve tuzlu suda bekliyor. Firma bir çözüm bulamadı."

Natamisin nedir?

Pimarisin olarak da bilinen Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaçtır. Buna göz kapakları, konjonktiva ve kornea enfeksiyonları da dahildir. Göz damlası olarak kullanılır. Natamisin aynı zamanda gıda endüstrisinde koruyucu olarak da kullanılmaktadır.

  • Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelendiğiniz ürünleri ALO 174'ü arayarak ihbar edebilirsiniz.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gıda
#Denetim
#Tulum peyniri
#Facebook

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