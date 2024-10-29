Facebook'tan satıyordu: Tulum peynirinden 'ilaç' çıktı

"Yöresel Çermik peynircilik, denilen sözüm ona firmadan Instagram'daki süslü reklamlarından sonra 1.5 ay önce 5 kg Ergani peyniri aldım. Büyük hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Üstten birkaç kalıp Ergani peynirine benziyordu. Daha sonra alttan kireç gibi ezilen peynire benzemeyen bir şeyler çıktı. Şu anda 3.5 kg civarı çöp oldu. Dolapta ve tuzlu suda bekliyor. Firma bir çözüm bulamadı."