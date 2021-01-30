Gündem Fahiş fiyata ağır ceza gelecek Vatandaşı ezdirmeyiz
POLİTİKA

​Fahiş fiyata ağır ceza gelecek: Vatandaşı ezdirmeyiz

Fahiş fiyata ağır ceza gelecek: Vatandaşı ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meyve, sebze ve bakliyat fiyatlarında fahiş artışlara giden esnafı uyardı. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyeceklerini belirten Erdoğan, “Bütün esnafıma sesleniyorum, eğer siz süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen vatandaşımıza zulmetmeyin” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
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Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yer aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii’nin çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Virüse karşı yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, vaka sayılarında azalma olduğunu belirtti. Kendisi için Bilim Kurulu’nun açıklamalarının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüşmesini anlattı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüşmesini anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Elon Musk ile görüşmesinin detayları sorulan Erdoğan, 'Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. 'Çok çalışıyorum' diyor. 'Çok çalışınca da çok kazanıyorum' diyor.' ifadelerini kullandı.


ESNAFA GEREKLİ DESTEĞİ VERİYORUZ

Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de mali destekler noktasında çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz.”

CİDDİ FİYAT FARKLARI VAR

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnafımızın gerek sebzede, gerek meyvede vesaire, hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz.

AĞIR CEZALAR SİZLERİ BULABİLİR

Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu tabii beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz, takipte tutmaya da devam edeceğiz. Ben buradan tabii bütün bu esnafıma da sesleniyorum; yani eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza da zulmetmeyin.”

HER AN MECLİS’E GELEBİLİR

Hayvan haklarına yönelik yasa tasarı için çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, “Şu anda Meclis Grubumuz özellikle takvimi belirliyor. Meclis Grubumuz’un, grup yönetimimizin gündeminde. Takvime göre her an Meclis’e gelebilir. Meclis’te komisyonlar, ondan sonra genel kurulda tartışması yapılabilir” dedi.

Elon Musk’la irtibat halindeyiz

  • Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, daha önce Elon Musk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüğünü hatırlatırken, uzayla ilgili konularda Elon Musk ile müşterek çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan, görevlendirdiği bir kişinin “Başka neler yapılabilir?” diyerek Elon Musk ile sürekli irtibatta olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 itibarıyla dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk’un kendisine, “Çok çalışıyorum, çok çalışınca da çok kazanıyorum” dediğini ifade etti.

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