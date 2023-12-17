Fahiş zam var yatırım yok

CHP yönetimindeki İstanbul’da sorunlar bitmiyor. Göreve geldiği günden itibaren hizmet yetersizliği ve verilen sözlerin tutulmaması hem vatandaşlardan tepki görüyor hem de belediye bütçelerini zarara uğratıyor. Bunlardan bazıları da İSKİ’nin İstanbul’da içme suyu ve atık su yönetimi konularında gerekli tüm yatırımlar AK Parti döneminde projelenen ve hâlâ bitmeyen projeler.

Cumhuriyet’in 100. yılında bitirilmesi planlanan projeler zamanında bitirilmediği için yüksek maliyet artışlarına neden oldu. Yeni Şafak’a konuşan İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, “Zamanında bitirilmeyen projelerin toplam gecikmeden kaynaklı ek maliyeti yaklaşık 10 milyar lira. 2023 sonu itibarıyla İSKİ’nin kullandığı bütçe yaklaşık 60 milyar lira, projelerin gecikmesinden kaynaklı ek maliyet yükü ise 11 milyar lira, 5 yılda projelerin gecikmesinden dolayı oluşan ek maliyet yükü, 5 yılda kullanılan bütçenin yüzde 18’i” diye konuştu. İmamoğlu’nun suya yapılan zamları elektrik zamlarına bağladığını hatırlatan Hasanoğlu, “2019’dan sonra İSKİ suya yüzde 596 oranında zam yaptı. 5 yılda elektrik fiyatlarındaki değişim ise yüzde 118 oranında kaldı” dedi.