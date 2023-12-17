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Fahiş zam var yatırım yok

CHP yönetimindeki İBB, suya son 5 yılda yüzde 596 zam yapmasına rağmen İSKİ’nin projelerini bitiremiyor. Bu projelerden dolayı 2023’teki ek maliyet 11 milyar lirayı buluyor. Diğer yandan İmamoğlu’nun fahiş zamma gerekçe gösterdiği elektrik fiyatlarındaki 5 yıllık artışın, yüzde 118’de kalması soru işaretlerine neden oluyor.

Saliha Engin
04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 05:25 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhuriyet’in 100. yılında bitirilmesi planlanan projeler zamanında bitirilmediği için yüksek maliyet artışlarına neden oldu.
Cumhuriyet’in 100. yılında bitirilmesi planlanan projeler zamanında bitirilmediği için yüksek maliyet artışlarına neden oldu.

CHP yönetimindeki İstanbul’da sorunlar bitmiyor. Göreve geldiği günden itibaren hizmet yetersizliği ve verilen sözlerin tutulmaması hem vatandaşlardan tepki görüyor hem de belediye bütçelerini zarara uğratıyor. Bunlardan bazıları da İSKİ’nin İstanbul’da içme suyu ve atık su yönetimi konularında gerekli tüm yatırımlar AK Parti döneminde projelenen ve hâlâ bitmeyen projeler.


BÜTÇEDE YÜZDE 18 KAYIP

Cumhuriyet’in 100. yılında bitirilmesi planlanan projeler zamanında bitirilmediği için yüksek maliyet artışlarına neden oldu. Yeni Şafak’a konuşan İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, “Zamanında bitirilmeyen projelerin toplam gecikmeden kaynaklı ek maliyeti yaklaşık 10 milyar lira. 2023 sonu itibarıyla İSKİ’nin kullandığı bütçe yaklaşık 60 milyar lira, projelerin gecikmesinden kaynaklı ek maliyet yükü ise 11 milyar lira, 5 yılda projelerin gecikmesinden dolayı oluşan ek maliyet yükü, 5 yılda kullanılan bütçenin yüzde 18’i” diye konuştu. İmamoğlu’nun suya yapılan zamları elektrik zamlarına bağladığını hatırlatan Hasanoğlu, “2019’dan sonra İSKİ suya yüzde 596 oranında zam yaptı. 5 yılda elektrik fiyatlarındaki değişim ise yüzde 118 oranında kaldı” dedi.


#politika
#CHP
#İSKİ
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