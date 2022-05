Fahrettin Altun'dan İsveç'in PKK açıklamasına yanıt: Teröristleri silahlandırıyorsunuz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini söyledi. Ann Linde'nin bu açıklamasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklama dezenformasyonla mücadele adına yapılan dezenformasyondur. İsveç, PKK'nın propagandalarını, kaynak yaratma ve asker toplama çabalarını durdurmak için hiçbir çaba göstermiyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları dahil saldırı düzenleyen teröristleri silahlandırıyor"

This is disinformation in the name of combating disinformation.



Sweden makes no effort to stop the PKK’s ongoing propaganda, fundraising and recruitment efforts.



Sweden has also been arming terrorists that carried out suicide bombings, among other attacks, in Türkiye. https://t.co/Grs5QqByfH

NE OLMUŞTU?

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti.

Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti.

Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

