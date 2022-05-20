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POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan İsveç'in PKK açıklamasına yanıt: Teröristleri silahlandırıyorsunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini öne süren açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, "İsveç, PKK'nın propagandalarını, kaynak yaratma ve asker toplama çabalarını durdurmak için hiçbir çaba göstermiyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları dahil saldırı düzenleyen teröristleri silahlandırıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altundan İsveçin PKK açıklamasına yanıt: Teröristleri silahlandırıyorsunuz
Fahrettin Altun

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini söyledi. Ann Linde'nin bu açıklamasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklama dezenformasyonla mücadele adına yapılan dezenformasyondur. İsveç, PKK'nın propagandalarını, kaynak yaratma ve asker toplama çabalarını durdurmak için hiçbir çaba göstermiyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları dahil saldırı düzenleyen teröristleri silahlandırıyor"

NE OLMUŞTU?

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti.

Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti.

Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

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