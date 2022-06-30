Gündem Fatih Belediyesinden Fındıkzadeye yeni sosyal alan
İSTANBUL

Fatih Belediyesinden Fındıkzade’ye yeni sosyal alan

Fatihlilerin yoğun olarak vakit geçirdiği Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Belediyesinden Fındıkzade’ye yeni sosyal alan
Başkan M. Ergün Turan ekiplerin çalışmalarını inceleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Fatihlilerin yoğun olarak vakit geçirdiği Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Yeni işlevsellikler de kazanacak olan yaşam merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek olan Yadigâr Kafe’nin yapımı da tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca KARINCA kurslarının eğitimlerinin verileceği noktalardan biri olacak olan merkezde bir de çok amaçlı salon yapılıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ekiplerin buradaki çalışmalarını inceledikten sonra yaşam merkezinde keyifli vakit geçiren vatandaşlarla selamlaşıp sohbet ederek, yenilikler hakkında bilgi verdi.

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