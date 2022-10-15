Fatih Dönmez: 15 arkadaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor

Basın açıklaması esnasında ilk değerlendirmelerini ve son durumu değerlendiren Bakan Fatih Dönmez "patlama anında oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla ne yazık ki arkadaşlarımızın bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk.15 arkadaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Ekiplerin yangın ve orada oluşan karbon monoksit etkisini azaltmaya çalıştığını söyleyen Dönmez, "arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumundayız. Tüm yetkili arkadaşlarımız maden ocağında bu çalışmaları yürütüyorlar" dedi.

"Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum..."

Fatih Dönmez yaptığı açıklamada:

"Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, arkadaşlarımızın yerini biliyoruz. 10-11 kişi yangının devam ettiği bölgede çok büyük bir yangın değil fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangının ve kısmi göçüklerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Kısmi göçükler var, diğer dört veya beş arkadaşımızın o kısmi göçüklerin olduğu bölgede yer aldığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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