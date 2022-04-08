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ANKARA

Fatih Erbakan: Erbakan Hoca bu operasyona dahil olmazdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, “Hayatta olsaydı CHP ile olurdu” iddialarına “(Necmettin) Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dahil olmazdı” diye cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Erbakan: Erbakan Hoca bu operasyona dahil olmazdı
Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, “Hayatta olsaydı CHP ile olurdu” iddialarına “(Necmettin) Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dahil olmazdı” diye cevabını verdi. Bir sosyal medya kanalında konuşan Fatih Erbakan, “‘Efendim Erbakan Hoca CHP ile koalisyon yaptı’ diyorlar. Bir kere ikisini karıştırmamak lazım. Bu koalisyonun Milli Görüş kadrolarının ilk kez devlet yönetimine akredite olması açısından çok büyük önemi vardı” dedi.

Erbakan, şöyle konuştu: “Şimdi yapılana bakıyorsunuz; ‘2-3 tane milletvekili çıkaracağız’ diye CHP’ye fazladan 7 tane milletvekili kazandırıldı. Bu ittifakın sonucunda ‘Siz ne elde ettiniz CHP ne elde etti’ buna bakmak lazım. Temel Bey (Karamollaoğlu) yanlış pozisyonuna bir meşruiyet arıyor. Sokağa dahi çıkamayacak duruma gelmişler.”

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