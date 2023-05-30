Fatih Erbakan: Seçimlerin kazananlarından biri de partimizdir

Fatih Erbakan, mazbatasını almasının ardından, TBMM'de milletvekili kayıt işlemini yaptırdı. Erbakan, partisinin Meclis'e girişiyle Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Milli Görüş, tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmuş bir siyasi harekettir. Yeni dönemde Meclis'te yer alması da ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Meclis'te çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cenabı Allah yeni bir dünya yolunda, ülkemizin ve milletimizin selameti için katkı yapmayı bizlere nasip eylesin" diye konuştu.

Seçimleri partisi adına değerlendiren Erbakan, "Seçimlerin çok net bir şekilde kazananlarından bir tanesi de Yeniden Refah Partimizdir. Partimiz, kurulduktan 4 sene gibi kısa bir süre içerisinde, kendi seçmeni, kendi oyuyla, kendi alnının teriyle Meclis'e girmeye hak kazanmıştır. Bu, daha büyük başarıların habercisi olacak bir adımdır. Bundan sonra hem önümüzdeki yerel seçimde, hem de 2028'deki seçimlerde, milletimizin desteği ve teveccühüyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.