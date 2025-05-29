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Fatih'te eski koca dehşeti: Eşinin görüştüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Fatih'te eski koca dehşeti: Eşinin görüştüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

16:2829/05/2025, Perşembe
IHA
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Fatih'te eski koca dehşeti: Eşinin görüştüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Fatih'te eski koca dehşeti: Eşinin görüştüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Fatih'te yaşayan Sezgin D., geçen yıl boşandığı eşinin ilişki yaşadığı Mehmet U.'yu taksiden indiği esnada bıçakladı. Taksici tarafından hastaneye götürülen Mehmet U.'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan Sezgin D. ve boşandığı eşi Nursen K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih ilçesi Sümbül Efendi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuğu bulunan Sezgin D. (42) ve Nursen K. (48) çifti geçtiğimiz yıl boşandı. Boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evde yaşayan Nursen K.'nın, bir süredir Mehmet U. (54) ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Boşandığı karısının Mehmet U. ile mesajlarını gören Sezgin D.büyük tepki gösterdi.


Sezgin D., Mehmet U. İle konuşmak istedi ve bunun için karısından Mehmet U.'yu evlerinin önüne çağırmasını söyledi. Bunun üzerine bir taksiyle çiftin evlerinin önüne gelen Mehmet U., taksiden indiği esnada şüpheli Sezgin D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sezgin D., saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet U.'nun taksici tarafından hastaneye götürüldüğü ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Şüpheliler adliyeye sevk edildi


Harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şüpheli Sezgin D. ve Nursen K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri için emniyete getirilen çift buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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