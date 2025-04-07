Fatma Şahin TBB'deki gelir dengesizliğine dikkat çekti: 'AK Parti'den hiçbir temsilci yok'

“Zeydan Bey benim çok kıymet verdiğim birisi. Şu paydan en büyük zararı kendi yaşıyor. Ve bizim oturup konuşup çözmemiz gerekiyor. Orada Encümen'de AK Parti'den arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Ve bizim oturup birlikte çalışmamız gerekiyor. Bölge için, deprem bölgesi için çalışmamız gerekiyor. Vatandaşın da bunu görmesi lazım. Vatandaş bizden benim derdimi çöz, bana yardımcı ol diyor”