Fatma Şahin TBB'deki gelir dengesizliğine dikkat çekti: 'AK Parti'den hiçbir temsilci yok'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Türkiye Belediyeler Birliği'nde AK Parti'den hiçbir temsilci yok. Hiç kimse yok şu anda o masada. Biz, görevdeyken CHP’lilerle çalıştık. Ama onlar şu anda çalışmıyorlar” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kanal 7’de Mehmet Acet’in Başkent Kulisi Programı’na konuk oldu. Türkiye Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimlerdeki antidemokratik tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TBB’deki görevi süresince CHP meclis üyelerinin ve encümenlerinin yönetimde etkin olduğunu kaydeden Başkan Fatma Şahin, şu anda TBB’de AK Parti’den hiçbir temsilcinin olmadığına vurgu yaparak,
“Hiç kimse yok şu anda masada. Biz zamanında CHP’lilerle çalışmıştık. Ancak onlar AK Partililerle çalışmıyor. AK Parti’nin şu anda 583 belediyesi var. Benim hakkımı TBB’de kim savunacak”
dedi.
Başkan Şahin, şu anda TBB’de AK Parti’den hiçbir temsilcinin olmadığına vurgu yaparak,
“Hiç kimse yok şu anda masada. Biz zamanında CHP’lilerle çalışmıştık. Ancak onlar AK Partililerle çalışmıyor. AK Parti’nin şu anda 583 belediyesi var. Benim hakkımı TBB’de kim savunacak”
dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın daha önce dile getirdiği, TBB yönetiminin AK Partilileri kolladığına dair iddialarına yönelik,
“Biz, Türkiye Belediyeler Birliği’nde görevdeyken Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece Belediyesi gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediyelerle çalışmıştık”
ifadelerini kullandı.
Mehmet Acet’in TBB’de
“Partili kollayan, CHP'li belediyeleri önceleyen, onlara daha fazla imkan sağlayan bir yaklaşım mı var?”
sorusunu yanıtlayan Şahin,
“Zeydan Bey benim çok kıymet verdiğim birisi. Şu paydan en büyük zararı kendi yaşıyor. Ve bizim oturup konuşup çözmemiz gerekiyor. Orada Encümen'de AK Parti'den arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Ve bizim oturup birlikte çalışmamız gerekiyor. Bölge için, deprem bölgesi için çalışmamız gerekiyor. Vatandaşın da bunu görmesi lazım. Vatandaş bizden benim derdimi çöz, bana yardımcı ol diyor”
ifadelerini kullandı.
“Biz, yönetimdeyken adalet sistemini tesis etmiştik. Belediyelerin sayısına ve büyüklüğüne göre. Yönetim CHP’ye geçtikten sonra temsilinde adalete göre araç dağıtımı gerçekleşseydi AK Parti’nin alacağı araç sayısı 17 olurdu ama 6 verildi. CHP’ye de 12 verilmesi gerekiyordu ama 21 verildi. Dolayısıyla bunların biz kendi dönemimizde adaletli bir şekilde dağıttık”
diye konuştu.
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