Fatura öderken dolandırılmayın

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir tuzakla karşımıza çıkıyor. Bu defa fatura ödeme noktalarını kullanan dolandırıcılar fatura ödemek için gelen vatandaşların faturalarını bir başkasına ait kopyaladıkları kredi kartı üzerinden ödüyor. Bu sayede nakit parayı cebine alıp kendilerine geçici bir finansman sağlıyor.

KARTI KOPYALAMIŞLAR

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Fatma Baltaş (68) 1 ay önce ödemiş olduğu faturanın kopyalanan bir kredi kartı üzerinden yapıldığını karakolda ifade vermesi için çağrılması üzerine öğrendi. Süreci Yeni Şafak’a anlatan Fatma Baltaş’ın kızı Belgin Tanrıverdi, “Annem faturaları nakit olarak ödedikten sonra makbuzda tutarın doğru olup olmadığını kontrol ederek oradan ayrılıyor. Biz olayı 1 ay sonra karakola çağrıldıktan sonra öğrendik. Makbuzu tekrar kontrol ettiğimizde ödemenin kredi kartı ile yapıldığını gördük” dedi.

Belgin Tanrıverdi

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın aslını polis karakolunda öğrendiklerini söyleyen Tanrıverdi, “Karakolda 'Sizin fatura ödemeleriniz Antalya'da kopyalanmış bir kredi kartı aracılığıyla yapılmış' dendi. Annem kredi kartı bile kullanmadığını bir başkasına ait kredi kartını kopyalayamayacağını söyledi” diye konuştu. Beylikdüzü Gürpınar bölgesinde oturanların aynı durum nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Tanrıverdi, ödeme merkezini kapatıp kaçan suçlulardan şikayetçi olduklarını anlattı.

Fikriye Aslan

KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

Bu tür olaylara karşı dikkatli olunması konusunda uyaran Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, “Bütün fatura ödeme merkezlerini zan altında bırakmamak gerekiyor. Fatura ödeme merkezleri de zor izinlerle alınıyor ve denetimi yapılıyor. Fatura ödeme noktalarında yaptığımız ödemenin nakit mi, kredi kartı mı, kart ise bizim kartımız mı olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.







