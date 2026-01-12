Fed’e soruşturma piyasaları sarsıyor: Dolar değer kaybediyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik cezai soruşturma başlatması, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Soruşturma haberleri sonrası dolar, önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetti; para politikasına siyasi müdahale endişeleri güçlendi ve yatırımcı güveni sarsıldı.

Dolar zayıfladı

Gelişmeler sonrası ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,16713’e kadar çıkarken, EUR/USD paritesi yüzde 0,19 artışla 1,16565 seviyesinde işlem gördü.

Sterlin ise dolar karşısında güçlenerek GBP/USD 1,3423’e yükseldi.

Küresel dolar endeksi (DXY) yüzde 0,14 düşüşle 98,996 seviyelerine geriledi.

Bu hareket, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçtığı ve para politikasına yönelik siyasi müdahale risklerinin fiyatlandığı bir ortamda gerçekleşti.

Powell’ın açıklaması ve soruşturmanın içeriği

Fed Başkanı Jerome Powell, kendisine ve Fed’e gönderilen tebligatların, geçen yıl haziran ayında Fed binasının yenileme çalışmalarıyla ilgili verdiği ifadelere dayandığını söyledi. Powell, bu sürecin Fed’in faiz kararlarını, siyasi baskı altında değil, ekonomik analizlere göre alma iradesiyle ilgili bir tartışmayı tetiklediğini belirtti.

Powell’ın değerlendirmelerine göre, soruşturma tehdidi, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesine yönelik bir adım olarak algılanıyor ve bu durum piyasalar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Trump–Powell gerilimi yeniden gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Powell’ı faiz indirimlerini yeterince hızlı yapmamakla eleştirmiş ve sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullanmıştı. Trump bir dönem Powell’ı görevden alma tehdidinde de bulunmuştu. Ancak bu söylem daha sonra yumuşamıştı. Yeni soruşturma gelişmesi, iki taraf arasındaki gerilimin yeniden tırmandığına işaret ediyor.

Uzman görüşleri ve piyasa tepkileri

Singapur merkezli Malayan Banking Bhd’den kıdemli döviz stratejisti Fiona Lim, Trump’ın Fed’i kontrol etme çabalarının, merkez bankasının bağımsızlığına zarar verebileceğini ve bunun dolar için yapısal bir risk olduğunu söyledi. Lim, olası bir sonraki Fed başkanının daha güvercin ve siyasi olarak uyumlu bir isim olabileceği beklentisinin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Piyasalar şu anda, Fed’in bağımsızlığına ilişkin bu tartışmanın önümüzdeki dönemde varlık fiyatları üzerindeki etkilerini yakından izliyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri gerilerken, Hazine tahvili vadeli işlemleri sınırlı yükseliş gösterdi.







