ABD Adalet Bakanlığı, FED Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını açıkladı. Jerome Powell, hakkındaki soruşturmayı 11 Ocak'ta yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyurdu.





Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın FED'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi. Powell ayrıca bakanlığın kendisini, Fed binalarının restorasyonu hakkında Senato'nun bir komitesinde verdiği ifade nedeniyle suç duyurusunda bulunmakla tehdit ettiğini belirtti.









POWELL: BUNLAR BAHANE





Bu yeni tehdidin verdiği ifadeyle veya FED binalarının yenilenmesiyle ilgisi olmadığını savunan Powell, FED'in kamu açıklamaları yoluyla Kongre'yi yenileme projesi hakkında bilgilendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini, bunların sadece "bahane" olduğunu kaydetti.





Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin FED'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şöyle devam etti:





"Cezai suçlama tehdidi, FED'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, FED'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."













POWELL: GÖREVİ SÜRDÜRMEYE DEVAME DECEĞİM



