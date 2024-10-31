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Felaket bölgesi Beyt Lahiya

Felaket bölgesi Beyt Lahiya

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çadır barınakları vuran soykırımcı İsrail, yine sivilleri katletti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Gazzeli de yaralandı.
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çadır barınakları vuran soykırımcı İsrail, yine sivilleri katletti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Gazzeli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, terör devleti İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.

Beyt Lahiya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi. Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz" denildi.


YARALANAN ÖLEBİLİR

İsrail ordusunun 26 gündür sıkı kuşatma ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, önceki gün 94 kişinin öldüğü Beyt Lahiya'daki saldırıda olduğu gibi, yaşadıkları yerleri terk etmemenin bedelini ödediklerini söyledi. İsrail'in bombaladığı binanın sahiplerinin yakınlarından Muhammed Ebu Nasır, "Binada 200'den fazla kişi vardı. Çocuk, anne, baba. Hayatını kaybederek nüfus kaydından silinen aileler oldu" dedi. Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, "Tıbbi imkansızlıklar nedeniyle sağlık ekipleri Beyt Lahiya'daki katliamda yaralanan çok sayıda kişiyi tedavi edemedi. Bu katliamda yaralananların çoğu tıbbi yetersizlikler nedeniyle her an ölebilir" dedi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 61 Filistinli öldü, 101 bin 223 kişi yaralandı. Enkaz altında kalmış ve imkan olmadığı için ulaşılamayan binlerce Filistinli ise bu sayıya dahil değil.



Kuzey Gazze tamamen hizmet dışı: Hastaneler kuşatma altında sivil savunma çaresiz

İsrail’in yoğun kuşatması altında kalan Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve acil yardım hizmetleri durma noktasına geldi. Tüm hastanelerin kuşatma altında olduğunu belirten Filistin Sivil Savunması, "Artık hizmet veremiyoruz," açıklamasında bulundu. İsrail’in yoğun saldırı ve kuşatması altında kalan Gazze’nin kuzeyindeki durum giderek ağırlaşıyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze’nin kuzey valiliğinde artık hiçbir hizmet veremediklerini duyurdu. Endonezyalı, Al-Awda ve Kamal Adwan gibi kritik hastanelerin tamamen kuşatma altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede kalan sivillerin acil insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklama, Filistin Sivil Savunması’nın sosyal medya platformu X üzerinden geldi. Teşkilat, “Kuzey Gazze Şeridi'nin kuzey valiliğinde hizmet dışı kaldık,” diyerek, İsrail güçlerinin bölgede yoğun bir abluka uyguladığını ve işlerini yapmalarının imkânsız hale geldiğini vurguladı. Özellikle İsrail tanklarının bölgedeki tek itfaiye aracını hedef alıp imha ettiği, ayrıca İsrail uçaklarının Beyt Lahiya bölgesindeki Sivil Savunma çalışanlarına saldırı düzenlediği aktarıldı. Üç personelin bu saldırıda yaralandığı, yaralılarla iletişimin kesildiği ve akıbetlerinin bilinmediği bildirildi.


#orta doğu
#Beyt Lahya
#israil
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