Felaket bölgesi Beyt Lahiya

Beyt Lahiya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi. Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail ordusunun 26 gündür sıkı kuşatma ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, önceki gün 94 kişinin öldüğü Beyt Lahiya'daki saldırıda olduğu gibi, yaşadıkları yerleri terk etmemenin bedelini ödediklerini söyledi. İsrail'in bombaladığı binanın sahiplerinin yakınlarından Muhammed Ebu Nasır, "Binada 200'den fazla kişi vardı. Çocuk, anne, baba. Hayatını kaybederek nüfus kaydından silinen aileler oldu" dedi. Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, "Tıbbi imkansızlıklar nedeniyle sağlık ekipleri Beyt Lahiya'daki katliamda yaralanan çok sayıda kişiyi tedavi edemedi. Bu katliamda yaralananların çoğu tıbbi yetersizlikler nedeniyle her an ölebilir" dedi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 61 Filistinli öldü, 101 bin 223 kişi yaralandı. Enkaz altında kalmış ve imkan olmadığı için ulaşılamayan binlerce Filistinli ise bu sayıya dahil değil.