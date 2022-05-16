Gündem Fen lisesi müdürlerine tarih ve kültür anlatıldı
EĞİTİM

Fen lisesi müdürlerine tarih ve kültür anlatıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, sayısal ağırlıklı eğitim verilen fen liselerini yöneten okul yöneticilerine yönelik 7 başlıkta “Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci” semineri düzenledi...

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Fen lisesi müdürlerine tarih ve kültür anlatıldı
Seminere 649 eğitimcinin katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, sayısal ağırlıklı eğitim verilen fen liselerini yöneten okul yöneticilerine yönelik 7 başlıkta “Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci” semineri düzenledi. 649 eğitimcinin katıldığı seminerde alanında uzman akademisyenler ‘dijital çağda eğitim’, ‘Türk kültüründe eğitim’, ‘edebiyat ve toplum’, ‘Türklerin dünya tarihindeki yeri’, ‘Türk kültürü ve töresi’, ‘İslam medeniyeti’, ‘Müzeciliğin kültür, medeniyet ve eğitimdeki yeri’ konularını anlattı.

KELİMELER ÖNEMLİ

  • ‘Maziden atiye Türk eğitimine psiko-felsefi açıdan bir bakı’ başlıklı sunumda konuşan Doç. Dr. Osman Sezgin, kelimelerin eğitimde ve hayatımızdaki yerini, iletişimin gücünü dile getirdi. Sezgin, ruh, kalp, akıl, fehim, basiret, feraset kelimelerinden hareketle insan zihin ve gönül dünyasında kelimelerin çok önemli olduğuna ve eğitimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRBİRİNDEN YARARLANMALI

‘Türklerin dünya tarihindeki yeri’ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erhan Afyoncu da, “Türk tarihinin bugüne kadarki gelişim sürecinde diğer ülkelerle ilişkilerinin yanı sıra daha huzurlu ve özgür bir ortam oluşturdu. Tarih ve eğitimin birbirinden yararlanılarak bir tecrübe aktarımı olarak kullanılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İSLAM’LA SÖZ SAHİBİ OLDULAR

‘İslam medeniyeti’ konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. M. Sabri Küçükaşçı ise İslamiyet’i kabul eden ülkelerin kendilerindeki kültürel özellikleri de harmanlayarak kurdukları medeniyetin dünyada söz sahibi olduğunu ve uzun süre bu anlayışın insanlığın ilerlemesine katkısını örneklerle anlattı.

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