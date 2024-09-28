Festival coşkusu İstanbul'da

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin coşkusu İstanbul'a taşındı. Festivallerin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Festivalin tanıtım filminin gösterimiyle başlayan programda Bakan Ersoy, "28 Eylül- 6 Ekim arasında gerçekleşecek 9 günlük festival için bu yıl 110'dan fazla etkinlik alanı belirledik. Galataport'tan AKM'ye uzanan normal güzergahımızın dışına da bu festivalde çıkıyor olacağız. Zira İstanbul bunu talep ediyor, bu talebe karşılık vereceğiz." dedi. Belirlenen noktalarda bu yıl 500'ü aşkın etkinlik düzenleyecekleri bilgisini veren Ersoy, "Bugün itibarıyla da sahnelerimiz ve salonlarımız adeta yıldız yağmuruna tutulacaklar. Galataport Saat Kulesi Meydanı ve Ümraniye Millet Bahçesi'ne sahneler kurduk." diye konuştu.





İSTANBUL'DA YILDIZ GEÇİDİ

Ersoy, Mariinsky Orkestrası, Deutsches Symphonıe Orchester Berlin ve Alireza Ghorbani konserlerinin AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirileceğini aktararak, "Sebastiao Salgado Genesis, Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası, Frida Kahlo'nun Günlükleri, Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu, Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso, Refik Anadol 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' ve Bay Sinema Türker İnanoğlu sergileri başta olmak üzere fotoğraftan dijital sanata, resim ve heykelden geleneksel sanatlara eşsiz formların ve dev isimlerin geçit törenine şahit olacağız." değerlendirmesini yaptı.





SİNEMA SÖYLEŞİLERİ BAŞLADI

6. Dostluk Kısa Film Festivali, Sinema ve Yapay Zeka söyleşisi, SinemAnadolu Film Günleri söyleşileri ve film gösterimleri gibi etkinliklerle sinemaseverleri de ağırlayacaklarına işaret eden Ersoy, Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi, Sultan Bestekarlar Dinletisi, 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, Hayal Gücünün Buluşması: Mark Janssen ve Özge Lokmanhekim ile Söyleşi, Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli ve Söyleşisi gibi etkinliklerin de festival kapsamında yapılacağını söyledi. Bakan Ersoy, "Elbette Çocuk Köyümüzde kültür ve sanatın geleceği olan çocuklarımızı ağırlayacağız. Farklı etkinlik ve atölyeler aracılığıyla bu önemli değerlerle tanışmalarını, dinleyerek, seyrederek ve deneyerek tecrübe edinmelerini sağlıyor olacağız." dedi.





Gelecek yıl 4 şehir daha eklenecek

Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takvimimizde önümüzdeki yıl yerlerini alacaklar."











