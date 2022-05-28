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İSTANBUL

Fetih daveti

İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Havalimanı yerleşkesinde görkemli bir törenle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasiler ve İstanbul halkının davetli olduğu şölende, yapımına başlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk fidanları toprakla buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fetih daveti
8 buçuk milyon metrekarelik devasa alana sahip Millet Bahçesi’ne 145 bin 300 ağaç dikilecek.

İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Havalimanı yerleşkesinde görkemli bir törenle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasiler ve İstanbul halkının davetli olduğu şölende, yapımına başlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk fidanları toprakla buluşacak.

Türk Yıldızları
Türk Yıldızları

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPACAK

  • Mehter konserinin yanı sıra yeniçeri gösterileri de şöleni şenlendirecek. Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu olan Türk Yıldızları gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Sahne gösterileri ve görsel şölenlerin yapılacağı kutlama, Esat Kabaklı ve Yücel Arzen’in verdiği konserlerle devam edecek. Çocuklar içinde çeşitli etkinlikler davetlilerle buluşacak. Önümüzdeki yıl fethin yıl dönümünde tamamlanacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine ilk fidanların dikileceği kutlamada çevre ile ilgili çalışmalara verdiği destekle bilinen Emine Erdoğan’ın projeleri de tanıtılacak.

ŞÖLEN TOPLANTISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen şölene destek vermek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da alarma geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe program öncesinde milletvekillerinden ilçe başkanlarına, belediye başkanlarından mahalle başkanlarına, il ve ilçe teşkilat yönetimleriyle bir araya geldi. Yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Ulaşım, lojistik destek başta olmak üzere yapılacak tüm faaliyetleri yakından inceledi. Program için gelen vatandaşların herhangi bir problem yaşamaması, aksaklıkların oluşmaması için teşkilatın üzerine düşen vazifeler gözden geçirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, tüm İstanbulluları programa davet etti.

Ziyaretçiler dalından meyve yiyecek

İşte detaylarıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi:

- Millet Bahçesi’ne girişler 15 metre yüksekliğindeki Dua Kubbesi’nden sağlanacak.

- 62 metrelik Kubbe çapı, 100’er metrelik minareleri ile toplam 18 bin kişiye ibadet i mkânı sağlayacak.

- Cuma Camii Millet Bahçesi projesiyle taçlandıracak.

- Mevcut pistler olabildiğince korunacak, pistler çeşitli spor aktiviteleri için kullanılacak.

- Millet Bahçesi çevresinden bir duvar ile ayrılacak, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan yapılar ile Külliye geleneği sürdürülecek.

- Düzenlenen bostanlarda çocukların doğayı tanımaları sağlanacak. Ziyaretçiler dalından meyve toplamanın keyfini yaşayacak.

- İbreli ve Yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak, ayrı manzaralar sunacak.

- 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

- 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları oluşturulacak.

- Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. içindeki dev ekran etkinliklere renk katacak

Geri sayım başladı: İstanbul'a nefes aldıracak yeşil koridor
FOTOĞRAF 16
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29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tören düzenlenecek.
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Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan \"Yeşil Kalkınma Devrimi\" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi...
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Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı gurur tablosu olacak.
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Alana tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul’un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
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7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak...
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Geri sayım başladı: İstanbul'a nefes aldıracak yeşil koridor
Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi... Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.


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