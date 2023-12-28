|
Gündem

FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:26 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:49 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, emniyetteki FETÖ operasyonunun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, emniyetteki FETÖ operasyonunun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.
" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

#FETÖ
#Ali Yerlikaya
#KOM
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı son durum: SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?