FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, emniyetteki FETÖ operasyonunun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.
" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, "Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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1 saat önce