FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

15 Temmuz’da işgal ve ihanet planını hayata geçiremeden suçüstü yakalanan FETÖ, haince emellerinin peşinde koşmaktan vazgeçmiyor. 31 Mart yerel seçimlerini de fırsat olarak gören terör örgütü, süreci zehirlemek için kendine has bütün taktikleri deniyor. Edinilen bilgilere göre FETÖ, başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak kripto adamlarını belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi seçtirmeye çalışıyor.