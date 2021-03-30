Gündem FETÖ/PYD operasyonu Ankara merkezli 5 ilde savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 gözaltı kararı
ANKARA

FETÖ/PYD operasyonu: Ankara merkezli 5 ilde savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
FETÖ/PYD operasyonu: Ankara merkezli 5 ilde savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 gözaltı kararı
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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