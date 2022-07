FETÖ silah ticareti yapıyor

FETÖ’nün ABD yapılanması ile ilgili çalışmalar yürüten avukat Robert Amsterdam, terör örgütünün uluslar arası silah ticaretini de ifşa etti. Kanadalı uluslararası hukuk avukatı Robert Amsterdam’ın, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD’deki okul yapılanmasını ve bunlar aracılığıyla yaptığı yolsuzlukları anlattığı “Nüfuz Ağı: Dolandırıcılık İmparatorluğu” isimli ikinci kitabının tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

4 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Amsterdam, kitabında FETÖ’nün tahmin edilen yolsuzlukları ve etki alanının sadece bir kısmını ele alabildiğini söyledi. Kitabın odak noktasının FETÖ okulları olduğunu belirten Amsterdam, FETÖ okullarının örgütün hayati organı olduğunu belirterek, “Hem ekonomik açıdan önemli hem de örgütlenme açısından önemli. 4 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz” dedi.

SURİYE’YE SİLAH SATIYORLAR

4 milyar doların ABD ekonomisinden ve vergi mükelleflerinin cebinden gittiğini ifade eden Amsterdam, “250 okul bu paralarla finanse oluyor” dedi. Rumi Forum gibi organizasyonların ABD ve Amerikalılar tarafından FETÖ’ye bağlı olarak tanınmadığına dikkati çeken Amsterdam, politikacılarla güçlü ilişkiler kurduklarını kaydetti. FETÖ’nün silah ticaretine bulaştığını belirten Amsterdam, “Silah firmalarıyla ilişki neden? O silahların Suriye’ye gittiği yönünde araştırmalar var. Bunu FETÖ’nün sözde yöneticileri yapıyor” dedi.

GÜNEY AFRİKA’DA SİLAH FABRİKASI

Tanıtımı yapılan kitapta da FETÖ’nün silah ticareti ile ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. Kitaba göre, FETÖ’nün Güney Afrika yapılanmasına öncülük eden Vuslat Bayoğlu, Güney Afrika’da Milkor aldı silah fabrikası satın aldı. Şirket kısa sürede büyüyerek müşteri kazandı. ABD ordusuna çeşitli silahlar ve el bombası fırlatıcıları satmak için Amerikan pazarına yöneldi.

PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

ABD yasaları yabancı ülkelerden silah satın almayı zorlaştırdığı için FETÖ yine düzmece taktiklere başvurdu. ABD’de eğitim yapılanmasında elebaşlarından birisi olan Furkan Koşar, 2018’de Arlington Strategic Supplies and Manufacturing adlı bir silah şirketi açtı. Şirket adres olarak hem New Jersey, hem de New York’ta iki adres gösterdi. FETÖ adına bazı ABD’li siyasetçileri Azerbaycan’a götüren Kemal Öksüz’ün de Arlington firmasına silah ticaretinde yardımcı olduğu belirtiliyor.

Enes Kanter silah şirketiyle bağlantılı

Robert Amsterdam basın toplantısında FETÖ’cü Enes Kanter’in de silah şirketi ile bağlantısını ortaya koydu. Amsterdam, Enes Kanter Freedom Vakfı’nın New York’ta bulunan resmi kayıt adresini, silah tedarikçisi ‘Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC’ isimli şirket ile paylaştığını söyledi. Robert Amsterdam, “Kanter’in menajerleri ve silah şirketi yöneticileri arasındaki bağlantılarını açıklamasını istiyoruz. Manhattan’da bir vakıf açmak isteyen Kanter Freedom, neden FETÖ mensuplarının kurdukları silah tedarik şirketi ile aynı adrese resmi kayıt yapmak istedi?” sorusunu yöneltti.

FETÖ, ABD için bir kanser

FETÖ okullarının bir başka hukuksuzluğunun daha olduğunu vurgulayan Amsterdam, şu ifadeleri kullandı: “Gülen okulları beyaz vergi mükelleflerinin parasını alıp, okullarında beyaz çocuklara ayrıcalık gösterip, siyahi ve azınlık çocuklarını almıyor. Tüm bunlar Amerika ilkelerine aykırı. Türkiye artık buna bir ‘dur’ demeli.” Amsterdam, FETÖ’nün mafyanın kendisi olduğunu aktararak, “ABD için güvenlik tehdidi. En fakirden bile para çalan bir mafya. İlk kitapta tüm detaylar var” dedi.