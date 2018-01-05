FETÖ ve rüşvetten azil

Görevden alınan Hazinedar, belediye önünde yaptığı açıklamada FETÖ ile bağı bulunmadığını yolsuzluk yapmadığını iddia etti. Karara tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün destek için Beşiktaş’a gideceğini söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yolsuzluk ve FETÖ üyeliğinden görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in, Anayasa’nın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

FETÖ ÜYELİĞİ VE YOLSUZLUK

Açıklamada Hazinedar’ın; mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY üyeliği, belediye hizmetlerinde iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden dolayı görevden alındığı belirtildi.

MECLİS ÜYELERİ DE FARKSIZ

Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı; Çetin Kırışgil’in ise kayıtdışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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GÜLEN’E METHİYELER DÜZMÜŞ

Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturma kapsamında ifade veren Beşiktaş Belediyesi eski İhale Komisyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Heyecan Halime Şahin, Hazinedar’ın belediye işlerini sürekli FETÖ’cülerle yaptığını ifade etmişti. FETÖ’yle ilgili daha önce “Benim işim olmaz” açıklamasında bulunan Hazinedar’ın FETÖ elebaşı hakkındaki sözleri de ortaya çıktı.

FETÖ'ye maddi desteğin itirafı

Murat Hazinedar’ın 2 Temmuz 2014’te Gazeteciler Yazarlar Vakfı iftarında yaptığı konuşma: “(..) çok değerli Fetullah Gülen hoca efendinin mesajını okudu. (..) Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’mızın başkanı, Türkiye’nin yaşadığı, özellikle paralel lafıyla büyük bir düşmanlığı ifade eden siyasete dair (..) ekilmeye çalışılan korkuları aşarak burada bulunmanızı cesaretle arzı endam etmek olarak nitelendirdi. Ben de galiba cesaretle arzı endam etmiş bir kardeşiniz olarak özellikle bir şeyi paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Türkiye’de imkanı olmayan çocuklara el uzatarak onları (..) yetiştirerek el uzatan tüm kurumlara, bir iş adamı bir sanayici olarak kendi bölgemde Ordu’da Giresun’da ben de el uzatmaya çalıştım. (..) Bugün de ben kendi imkanlarımla nasıl o hizmetleri yapan kurumlara el uzattıysak...”

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Dosyası kabarık!

Görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar'ın dosyası hayli kabarık. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesini İngiltere'de geçiren Hazinedar hakkında, mal varlığını gizlemekten, şaibeli ihaleye kadar bir dizi iddia var...

Mal varlığını gizledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’nın 30 Nisan 2014 tarihli mal bildiriminde yer alan şirket hisselerinin beyan değeri ve piyasa değeri arasında çelişki bulunduğu öğrenildi. Hazinedar'ın konuyu araştıran müfettişlere bilgi vermediği belirtildi. Bu nedenle Hazinedar başkan olduktan sonra mal varlığının arttığı iddiaları yargıya taşındı.

Kaçak yapıya göz yumdu

Özel Neşe Erberk Eğitim Kurumları’nın kaçak yapı eklentilerine göz yumulduğu işlem yapılmayarak okul sahiplerine menfaat temin edildiği kaydedildi. Akmerkez AVM’de ruhsata aykırı kullanımlara göz yumularak haksız kazanç sağlanmasına yol açıldığı ifade edildi.

Şaibeli ihale

Belediyenin araç kiralama hizmet alımı ihalesinde hazırlanan mevzuata aykırı şartname ile bazı firmaların ihale giremediği rekabetin kısıtlandığı ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği belirlendi.

Kendine kıyak yaptı

CHP’li Haznedar’ın kendisine ait taşınmaz ile ilgili imar mevzuatına aykırılığa göz yumduğu ifade edildi. Hazinedar’ın Itri Sokak’ta edindiği 2 arsa üzerinde yapılan inşaatta yetki ve nüfuzunu kötüye kullanarak perde duvar yaptırmak suretiyle, yay kaldırımı ve yolun kullanımını engellediği tespit edildi.



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