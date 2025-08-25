FETÖ yalanıyla 12,5 milyonluk altın vurgunu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen Z.Ç. isimli vatandaş, telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtan kişilerce "adının FETÖ terör örgütüne karıştığı" iddiasıyla baskı altına alındığını ve yönlendirmeler sonucu yaklaşık 12 milyon 500 bin TL değerinde 3 kilogram ziynet eşyasını evine gelen şahıslara verdiğini belirterek şikayetçi oldu.