FETÖ yalanıyla 12,5 milyonluk altın vurgunu

16:3825/08/2025, Pazartesi
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak, bir vatandaşın 12,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen Z.Ç. isimli vatandaş, telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtan kişilerce "adının FETÖ terör örgütüne karıştığı" iddiasıyla baskı altına alındığını ve yönlendirmeler sonucu yaklaşık 12 milyon 500 bin TL değerinde 3 kilogram ziynet eşyasını evine gelen şahıslara verdiğini belirterek şikayetçi oldu.


Bunun üzerine çalışma başlatan ekiplerce Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin ise tutuklu bulunduğu anlaşıldı.


Şüphelilerden elde edilen cep telefonları ve sim kartlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Antalya
#FETÖ
#dolandırıcılık
