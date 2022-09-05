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KARAMAN

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık iddiasına iki tutuklama

Karaman'da telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, ‘kimlik ve hesap bilgilerin FETÖ’nün eline geçti’ yalanıyla esnaf V.B.'nin altın ve parasını dolandıran iki şüpheli, Konya'da yakalanıp tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖ yalanıyla dolandırıcılık iddiasına iki tutuklama
FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yaptılar.

Esnaflık yapan V.B.'yi, 26 Ağustos'ta telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. V.B.'ye kimlik ve hesap bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini söyleyen kişi, inceleme için ondan elindeki altın ve paraları istedi.

Panikleyen V.B., telefondan aldığı talimatla elindeki dört altın bileziği, 64 gram altını ve 400 euro parayı siyah bir poşete koyup, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki üst geçidin altında bulunan çöpün yanına bıraktı.

Bir süre sonra kandırıldığını anlayan V.B. polise giderek şikayetçi oldu. Kent içindeki tüm mobese kameralarını tek tek inceleyen polis, iki şüphelinin 34 UG 5649 plakalı otomobil ile gelip, siyah poşeti çöpün yanından aldığını belirledi. Ekipler, aracın Şanlıurfa'dan Aydın'a gittiğini, bir süre sonra yeniden dönüşe geçtiğini tespit etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şüpheli aracı durduran ekipler, şüpheliler Mehmet Ali Şifa ile sürücü İsmail Aslan'ı gözaltına aldı. Karaman'a getirilen iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

Otomobil alacaklara büyük tuzak: Tehlike büyüyor
FOTOĞRAF 8
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Ülke genelinde kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor. TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, \"Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor\" dedi.
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Dolandırıcılar bu kez araç sahibi olmak isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. Araç fiyatlarının artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerinde bulunan araçlar oldu.
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Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor
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İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kaporayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor.
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Kapora dolandırıcılığı yönteminin ciddi şekilde arttığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, \"Dolandırıcılar kapora olarak hatırı sayılır paralar istiyor. Örnek verecek olursak piyasa değeri ve piyasada satış hızı yüksek olan internet üzerindeki herhangi bir aracı, kendi ilan sayfalarında yüzde 20 aşağıya göstererek ilana koyuyorlar.
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İnsanlar dolandırıcılara telefon ettiğinde, dolandırıcı 'Ev aldım, arazi alıyorum, kendi aradığım aracı buldum, onun için ucuza satıyorum' gibi ifadeler kullanarak vatandaşlardan kapora topluyor. mübalağa etmiyorum, bir günde 30-40 kişiden kapora alıyorlar. Bir arkadaşımın aracından bu yöntemle 50 bin TL kapora almışlar. Bu adamlar 3 gün sonra piyasadan kayboluyorlar telefonları kapalı, oysaki öyle bir araba zaten yok. Ucuz araba alacağız diye insanlar kesinlikle kapora göndermesinler\" dedi.
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Yakın bir arkadaşının başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan Batı, \"Düzce'de otomotiv sektöründe olan Murat ismindeki bir arkadaşımın kendi intranet sayfasında satışta olan bir aracını, dolandırıcı yine aynı ilandaki fotoğrafları kullanarak, başka bir sayfa aracı yüzde 20 aşağıya koyuyor.
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Vatandaşın bir tanesinden 'Acele ve ivedi satacağım' diye 50 bin TL kapora alıyor ve ertesi gün kayboluyor. Bu 1 kişiden aldığı para düşünün akşama kadar kaç kişiyi aradı ve kaç kişiden kapora aldı. Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar araçları görmeden bütün kontrolleri yapmadan, satıcılarla parasal ilişkilere girmesin. Halkımızın bir kısmında bir malı ucuz değerinin altında alabilmek gibi bir yanılgı var. Her malın değerini sahibi aşağı yukarı bilir. Dolandırıcılar kendilerini asker, sağlık görevlisi, yargı mensubu olarak tanıtıp 'Ben villa veya daire buldum, ucuza alıyorum. Ondan edeceğim kar, arabadan edeceğim zararı karşılıyor. Bu nedenle ucuza veriyorum' gibi cümleler kullanıyorlar. Vatandaşlarımız asla bunlara inanmasın, tedbirli ve kontrollü para ilişkisine girsinler\" diye konuştu.
Otomobil alacaklara büyük tuzak: Tehlike büyüyor
Ülke genelinde kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor. TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
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