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FETÖ’cüler yine rahat durmadı

İstanbul Emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem ve polis akademisi yapılanmasını deşifre etti. Emniyet, ankesör ve HTS kayıtları üzerinde çalışma yaptı. FETÖ ile irtibatı olan ve 2015’te akademinin kapatılmasıyla YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütle bağını koparmayan 18 kişi gözaltına alındı.

Şahin Şen
Şahin Şen
04:00 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem ve polis akademisi yapılanmasını deşifre etti.

İstanbul Emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem ve polis akademisi yapılanmasını deşifre etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem ve Polis Akademisi yapılanmasına mensup kişiler deşifre edildi. 2015 yılında kapatılan polis akademilerindeki FETÖ’cüler yönlendirildikleri üniversitelerde de boş durmadı. İstanbul Emniyeti, hâlâ bağları bulunan 13 eski akademi öğrencisinin de aralarında olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

ANKESÖRDEN ÇIKTILAR

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş FETÖ operasyonlarında çıkarılan ankesör ve HTS kayıtları üzerinde çalışma yaptı. Kayıtları inceleyen ekipler polis akademisinde öğrenci oldukları dönemde FETÖ ile irtibatı olan ve akademinin kapatılmasıyla YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütle bağını koparmayan 20 şüpheli olduğunu belirledi.

MAHREM İMAM DA VAR

  • Ankesör ve HTS kayıtları incelenen şüphelilerden 13’ünün kapatılan Polis Akademisi öğrencisi oldukları, 5’inin de öğrencilerden sorumlu mahrem imamlar olduğu tespit edildi. Mahrem imamlar arasında bir doktor ve bir makine mühendisi olduğu belirlenirken, mahrem imamların polis akademisi kapatıldıktan sonra YÖK tarafından çeşitli üniversitelere yerleştirilen FETÖ’cü öğrencilere ışık evi açtığı polis ekiplerince ortaya çıkarıldı. Mahrem imamlar ve eski polis akademisi öğrencilerin incelenen HTS baz sinyallerinde belirli adreslerde birçok kez ortak sinyal verdiği de tespit edildi.

13 eski polis okulu öğrencisi ve 1 doktor yakalandı

İlk defa ortaya çıkarılan kripto FETÖ’cüleri gözaltına almak için harekete geçen polis ekipleri İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır’daki 24 adrese baskın yaptı. Aralarında kamuda çalışan bir doktor olmak üzere 13 eski Polis Akademisi öğrencisi ve 5 mahrem imam yakalandı. İki şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıdaki dijital materyale el konuldu.


#FETÖ
#İstanbul
#YÖK
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