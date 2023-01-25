FETÖ’cüler yine rahat durmadı

Ankesör ve HTS kayıtları incelenen şüphelilerden 13’ünün kapatılan Polis Akademisi öğrencisi oldukları, 5’inin de öğrencilerden sorumlu mahrem imamlar olduğu tespit edildi. Mahrem imamlar arasında bir doktor ve bir makine mühendisi olduğu belirlenirken, mahrem imamların polis akademisi kapatıldıktan sonra YÖK tarafından çeşitli üniversitelere yerleştirilen FETÖ’cü öğrencilere ışık evi açtığı polis ekiplerince ortaya çıkarıldı. Mahrem imamlar ve eski polis akademisi öğrencilerin incelenen HTS baz sinyallerinde belirli adreslerde birçok kez ortak sinyal verdiği de tespit edildi.