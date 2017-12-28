​FETÖ'nün Bylock tuzağında ilk tahliye kararı!

FETÖ Üyeliği suçundan tutuklu yargılanan Avukat Mustafa Yaman, ByLock uygulamasına istem dışı yönlendirilenler listesinde adının yer almasının ardından, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edildi.

İradeleri dışında yönlendirildikleri tespit edildi

Avukat Mustafa Yaman, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçundan tutuklanmış, hakkında İstanbul 35’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede Yaman’ın 23 Ağustos 2014’ten itibaren 26 değişik günde toplam 178 kez ByLock sunucusuna değişik saatlerde erişim yaptığı öne sürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP’lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamanın ardından ByLock’a istem dışı yönlendirildikleri tespit edilen sanık ve şüphelilerin tahliye olabileceği gündeme gelmişti.

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Sanık avukat Yaman’ın da ByLock uygulamasına kendi bilgisi haricinde yönlendirilenler listesinde adının yer almasıyla birlikte, yargılanacağı İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi ara celse yaptı. ByLock kullanımı dışında hakkında başka bir delil bulunmadığı tespit edilen Yaman’ın oy birliği ile tahliyesine karar verildi.

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