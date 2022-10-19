FETÖ’nün finans ağına darbe: Gazi Turgut Aslan operasyonunda 545 gözaltı

59 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ve FETÖ’nün finans ayağının çökertildiği ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda 545 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenlediği basın toplantısında açıkladı. FETÖ’nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 il Cumhuriyet başsavcılığından soruşturma izni alındığını belirten Bakan Soylu, KOM, TEM, Siber ve İstihbarat Daire başkanlıkları ile MASAK Başkanlığı’nın yaklaşık 8 ay süren titiz çalışmaları neticesinde dün sabah operasyon düzenlendiğini söyledi.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMAK İÇİN!

Bakan Soylu şu bilgileri verdi: “FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Gerek kargo, gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 bin ila 6 bin TL arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı ve şu ana kadar 545 kişi yakalandı.”

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GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

Operasyonun çok gizli yürütüldüğünü o yüzden hemen bilgi verilmediğini belirten Soylu, “Bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi çok gizlilik içinde yürütülen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına, özellikle de telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar da birçoğunu sağlayabildik. Şu ana kadar ele geçirilen bir para miktarı var ama para miktarından ziyade buradaki yöntemin deşifre edilmesi, çözülmesi ve terör örgütünün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir” diye konuştu.

Örgüt üyeleri bankamatikte parmak izi bırakmamak için

Kuryeleri kamudaki kriptolar

Bakan Soylu operasyona ilişkin bu bilgileri verirken Yeni Şafak detaylara ulaştı. Buna göre, örgütün kamuda aktif görevde bulunan örgüt mensuplarıyla mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 17 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları tespit edildi.

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YENİ ÖRGÜT EVLERİ

Yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında örgüte eleman temini amacıyla yeni örgüt evlerinin açıldığı, özellikle KHK kapsamında ihraç edilen örgüt üyelerinin bu faaliyetlerde etkin görev aldığı belirlendi. Faaliyetlerin örgütün sözde il eğitim danışmanına rapor edildiği, bu evlerinin finansmanının örgüt tarafından karşılandığı, bu faaliyetlerde görev alan örgüt üyelerine de maaş verildiği bilgisine ulaşıldı.

TUTAR KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Örgütün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunulduğu, transfer edilen tutarın alıcı örgüt üyesinin etkin pişmanlıkta bulunup bulunmadığı, örgüte bağlılık ve örgütsel konumuna göre değiştiği anlaşıldı. Yurt dışında bulunan finans sorumluları tarafından örgüt üyelerinin listesinin Türkiye’deki mahrem kuryelere şifreli olarak iletildiği tespit edildi.

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Örgüt üyelerine para transferi yapılırken ATM’leri kartsız işlem sürecinde işlem onay ve doğrulama kodu istemeyen bankaların yoğun olarak tercih edildiği tespit edildi.

İşte transfer yöntemi

Örgütün, mensuplarına para ulaştırmak için 3 yöntem izlediği belirlendi:

1. kartsız işlem: İşlem için onay/doğrulama kodu istemeyen bankalar tercih ediliyor. İşlem sırasında gönderici hanesine alıcının bilgileri yazılıyor. Bu sayede sanki alıcı kendi kendine para yatırmış gibi gösteriliyor. Şüphelilerin kimliklerinin deşifre olmaması için de ayrıca gözlük, maske ve şapka gibi aksesuarlar ile gizlenmeye çalıştığı açığa çıkarıldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen “silikon parmaklar” ise örgüt üyelerinin parmak izi bırakmamak için gösterdiği çabayı ortaya koydu.

2. kargo: Kargoyla yapılan gönderilerde örgütle iltisaklı olmayan kişilerin kimlik ve telefon numarası bilgileri kullanılıyor. Para tekstil, oyuncak, gıda veya ders kitaplarının içerisine saklanıyor. Paranın alüminyum folyoya sarılmasının ardından koli içerisinde önceden oluşturulmuş gizli bölmelere saklanıyor.

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3. fiziki buluşma: Bu yöntem örgütün tecrübeli mahrem sorumluları tarafından uygulanıyor. Örgütün üst yönetimi tarafından gönderilen talimatlarda ‘en son başvurulacak yöntem’ olarak vurgulanıyor. İnternet tabanlı haberleşme programları üzerinden kararlaştırılan yer ve zaman dilimi içerisinde ve tercihen cami, AVM tuvaleti ve çocuk parkı gibi kamusal alanlarda mümkün olan en kısa süre içerisinde elden teslim yöntemi uygulanıyor.

Şifre emojide gizli

FETÖ’nün telefon uygulamalarındaki emojileri şifreleme için kullandığı ortaya çıktı. Örgüt mensubu kişinin konumunu önceden belirledikleri emoji aracılığıyla kayıt altına alan FETÖ, bu şekilde Türkiye’deki mensuplarını gruplara ayırdı. ‘Yurt dışına kaçan, gaybubet evlerinde saklanan, cezaevinde bulunan, etkin pişmanlıktan faydalanan, etkin pişmanlık ifadesini geri çeken, irtibat kurulamayan ve irtibat sağlanan’ örgüt mensuplarının isimlerinin karşısına durumlarını belirten emojilerin eklendiği tespit edildi.

Bunun yanı sıra örgütün üst yönetiminin cezaevinde bulunan, tahliye olan ve gözaltına alınan tüm üyelerinin durumunu haftalık ve aylık olarak takip ettiği de belirlendi. Tahliye olan örgüt üyelerinin takibinin yapıldığı, eleman temininde yaşanan sorunları aşmak için özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayanların mahrem birimlerde görev almasının sağlanması için örgüt üyelerince hazırlanan tabloların örgütün üst yönetimine ulaştırıldığı deşifre edildi.

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