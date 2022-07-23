FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe: 10 ilde eş zamanlı baskın

Operasyonda mahrem yapılanmanın toparlanma amacıyla yaptığı faaliyetler, bu faaliyetleri organize ve finanse edenler, terör örgütü finansmanı için kurulan şirketler ve faaliyetleri ile yurt dışındaki irtibatları açığa çıkarıldı. Ayrıca örgütün yeni online toplantı düzenleri, sorumlularının kimlikleri ve örgüt için katalog evlilik faaliyetlerinin devam ettiği ortaya çıkarıldı. FETÖ’nün finans sağlamak için Türkiye ve yurt dışında şirketler kurduğu veya halihazırda kurulu örgüte müzahir şirketleri kullandığı anlaşıldı. Şirketlerin bir kısmının paravan olduğu tespit edildi.

OĞULLARI İŞ BAŞINDA

Örgütün güncel yapılanmasında toparlanma faaliyetlerinin yurt dışından sorumlular tarafından takip edildiği, yurt dışındaki sorumluların da yine geçmişte de mahrem yapılanmada görev almış ve yurt dışına firar etmiş M.K. olduğu anlaşıldı. M.K. ile birlikte örgüt finansmanında sorumlu düzeyde yurt dışında faaliyet gösterenlerden A.Ç.’nin 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında kendisine bağlı gemilere seyre çıkması talimatı veren dönemin Batı Görev Grup Komutanı ihraç tuğamiral Yaşar Çamur’un oğlu olduğu öğrenildi. Bu kişilerle birlikte hareket eden S.A.’nın ihraç albay B.A.’nın oğlu, O.A.’nın ise ihraç hava subayı olduğu tespit edildi.

Soru hırsızlığı ortaya çıkarıldı

Terör örgütü FETÖ’nün soru hırsızlıklarında çalınan sınav sorularına ‘dua’, soruların verileceği kişilere de ‘dualık’ kodunu verdiği ortaya çıktı. Detay, ByLock yazışmalarında yer aldı. Yazışmalardaki, “Şimdi benim 7 kızım var, 7’si de dualık ama Seher ve hukukçu Hatice’nin hiç dilleri yok. 35 üstünde YDS puanları da yok dikkat çeker mi?” ifadeleri dikkat çekti.