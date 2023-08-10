FETÖ’nün siyasete sızma planı: Truva Atı öğrenci kulüpleri

15Temmuz’dan sonra ağır darbe yiyen FETÖ, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2018’den bu yana yine öğrenciler üzerinden yapılanmaya başladı. Siyasi partilerin üniversitelerdeki teşkilatlarına sızmak için harekete geçen örgütün, öğrenci kulüplerinin yönetimini ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Örgütün güncel yapılanması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturmalar, FETÖ’nün hain emellerini ortaya koydu.





“YAYINDA AKTİF”

Güncel kadın öğrenci yapılanması hakkındaki soruşturmalarda, üniversite öğrencilerinden sorumlu mahrem imam B.Ç.’nin, FETÖ’cü öğrenciler arasında katalog evlilikler yapılması için Signal gruplarından özgeçmiş paylaştığı belirlendi. B.Ç.’nin yazışmalarında, C.D. adlı öğrencinin özgeçmişine not edilen “yayında aktif” ibaresi dikkat çekti. Örgütün siyaset yapılanmasını tanımlayan bu ibarenin, siyasi partilere sızıp örgüt lehine faaliyet yürüten FETÖ’cüler için kullanıldığı belirlendi.





“TİMAŞ” İÇİNDE

Yazışmalarda, C.D.’nin, örgüt içinde 2012’den sonra AK Parti’ye verilen kod isim olan “timaş” içinde faaliyet yürüttüğü yazıyordu. Çalışmalarını derinleştiren savcılık, C.D.’nin üniversitede bulunduğu kulüp üzerinden AK Parti’ye sızma çabası içinde olduğunu ortaya koydu. C.D. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame düzenlendi. C.D.’nin ailesinin de örgütün sözde mütevelli heyetinde yer aldığı değerlendiriliyor.





Firariler cezaevine

Aranan FETÖ’cüler kaçamıyor. “FETÖ/PDY’ye üye olmak” suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, Eskişehir ve Manisa’da yakayı ele verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ’den yargılanıp örgüt üyeliği suçundan hapis cezası alan 3 kişiyi yakaladı. FETÖ hükümlüleri işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de firari örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yürütüyor. FETÖ/PDY soruşturması dahilinde Balıkesir İlamat İnfaz Bürosu’nca, hakkında 6 yıl 3 ay hüküm kararı bulunan M.K. Manisa’da yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan firari örgüt mensubu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



