FETÖ'nün TSK imamı firari Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıl hapis istemi

"Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde göreve başladığım sırada Adil Öksüz de aynı fakültede öğretim elemanı olarak görev yapmaktaydı. Kendisini aynı fakültede görev yapan bir iş arkadaşı ve meslektaş olarak tanımaktayım. Fakültede görev yapan diğer meslektaşlarımla olduğu gibi iş icabı irtibatım oldu. Öksüz'ü sakin, beşeri münasebetleri fena olmayan, normal, sıradan bir öğretim elemanı olarak tanırım. Kendisinin bu şekilde imamlık yapabileceğini, özellikle de askerlerle irtibatının olduğunu rüyamda görsem inanmam. Öksüz ile irtibatım, bir öğretim üyesinin bir diğer öğretim üyesi arasında irtibatından başka bir şey değildir."